Можно ли в центре Риги сидеть на траве и устанавливать палатки?

Майское солнце оказалось таким ярким, что, прогуливаясь по городу, так и хочется опуститься на близлежащий газон, чтобы позагорать или насладиться прохладой, искупавшись в фонтане. Но можно ли это делать, не став нарушителем? И, если вдруг захочется устроить отдых с ночевкой, то, как быть в этом случае?

О газонах

На всех газонах в Рижских парках разрешено сидеть на траве и наслаждаться отдыхом на природе. Единственные исключения – места, где размещены запрещающие знаки и склон вдоль городского канала. По обязывающим правилам Рижской думы Nr.80 «Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā» («Правила общественного порядка в Риге») запрещено находиться на склонах с растительностью вдоль городского канала, а также на лужайках и газонах с запрещающими знаками, установленными муниципалитетом.

О фонтанах

В фонтаны залезать можно, потому что правила самоуправления этого не запрещают. Следует только учесть, что лучше всего бродить в воде небольших фонтанов, вроде тех, что на Эспланаде или в Верманском парке. А вот хуже всего приспособлен для купания фонтан возле Дома конгрессов, так как он содержит под водой много важных и мелких деталей, например, прожекторы. Кроме того, средняя часть этого фонтана очень скользкая, так что можно упасть и сильно ушибиться. Однако стоит учесть, что в фонтаны льют химикаты, чтобы вода не цвела.

Это делается раз в месяц. Количество этих химических веществ не так велико, чтобы серьезно подорвать здоровье человека. Но и здоровыми их, конечно, тоже не назовешь. Так что маленьким детям в фонтаны лезть не рекомендуется.

Кстати, освежиться в Риге можно не только в фонтанах, но и в так называемых бродильных бассейнах, – это неглубокие искусственные водоемы, по которым можно смело шлёпать босиком в жару. Расположены они в двух реконструированных столичных парках – Зиедоньдарзсе и Гризинькалнсе.

О палатках

А вот разбить палатку на газоне в черте города ( не в лесу) вряд ли удастся. Все теми же Правилами общественного порядка в Риге № 80 установлено, что в публичных местах проживание и ночевка на улице запрещена. Также нельзя устанавливать палатки и схожие конструкции с целью их обживания. Нельзя разбивать палатки и жечь костры на пляжах. Нужно искать места, специально обустроенные самоуправлением для этих целей.

За соблюдением этих правил следит Рижская муниципальная полиция.