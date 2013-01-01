С 13 июня вступают в силу новые правила регистрации на полеты Ryanair

Бюджетная авиакомпания Ryanair сообщила своим клиентам, что с 13 июня этого года на рейс можно будет регистрироваться только за 48 часов до планируемого времени вылета. Нововведение не коснется только тех, кто доплачивает за возможность выбрать место - такие клиенты могут регистрироваться на рейс даже за два месяца до вылета.

Ранее все пассажиры, не доплатившие за возможность выбрать определенное место, могли регистрироваться за 4 дня, а два года назад этот срок составлял семь дней.

Пассажиры, желающие зарегистрироваться на рейс в аэропорту непосредственно перед вылетом, заплатят 55 евро.

Многие высказали свое возмущение, отметив, что это очень неудобно для обратных рейсов: «А если у меня перед вылетом нет интернета?» - возмутилась одна из пассажирок.

Стоимость конкретного выбранного места составляет 4,5 евро.

Правила распространяются как на новые, так и на уже приобретенные рейсы.

Те, кто купил билеты на рейсы 13 июня и позднее, но не оплатил резервацию конкретного места, имеют право до 19 мая отменить резервацию и попросить возместить расходы в полном размере. Если это сделано не будет, компания посчитает, что все согласны с изменениями.