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Из-за учений Saber Strike время вылета и прибытия рейсов в Рижском аэропорту может меняться

LETA
Ilustratīvs attēls | Фото: Evija Trifanova/LETA

Обусловленные проведением военных учений Saber Strike ограничения в воздушном пространстве Латвии могут изменить время вылета и прибытия рейсов в Рижском аэропорту, сообщил аэропорт в понедельник.

Работники аэропорта побуждают пассажиров приходить заранее и внимательно следить за временем своего рейса.

Об изменении времени полетов сообщила в понедельник и авиакомпания airBaltic, хотя большая часть рейсов не опоздали больше, чем на 15 минут.

Ежегодные организованные европейскими сухопутными силами США учения Saber Strike проводятся с 3 по 15 июня в Эстонии, Литве, Латвии и Польше, в них участвует около 18 000 солдат из 19 государств.

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