Что делать, если вы заметили в запертой машине ребенка или животное

В связи с недавним инцидентом у одного из торговых центров, где родители оставили детей в машине и отправились за покупками, Рижская муниципальная полиция напоминает, что детей и животных нельзя оставлять в автомобиле.

В среднем, Рижская муниципальная полиция каждое лето получает 2-3 вызова на оставленных в запертых машинах детей. В 2016 году полицейским пришлось выбить стекло автомобиля, чтобы спасти ребенка от перегрева.

Рижская муниципальная полиция сообщает, что если вы видите, что в машине оставлен ребенок или животное, следует позвонить в полицию по телефонам 110 или 112. В таких случаях полиция может выбить стекло автомобиля, но

если видно, что жизни и здоровью животного угрожает серьезная опасность, стекло может выбить любой житель.

Правда в этом случае стоит подумать о том, насколько оправдано такое действие, чтобы не пришлось отвечать за порчу имущества.

Напоминаем: дети до 7 лет должны постоянно находиться под надзором родителей или других взрослых. И ни при каких обстоятельствах их нельзя оставлять одних в квартире, на улице, в кафе или в любом другом общественном месте.

Как уже сообщал Русский TVNET, в субботу днем на жаре родители оставили двух маленьких детей в машине у торгового центра Spice, а сами отправились за покупками. Госполиция оценит их поведение.