Чакша: для улучшения качества здравоохранения надо изменить мышление

Чтобы улучшить качество здравоохранения, надо изменить мышление, а именно, понять, что мы работаем на благо пациентов, заявила сегодня министр здравоохранения Анда Чакша на заседании комиссии Сейма по социальным делам и труду.

Многие профессиональные ассоциации медиков жалуются на работу первичного здравоохранения, которое не может использовать предоставленные возможности, в том числе систему первичной диагностики опухолей или так называемый зеленый коридор, сказала она.

Для улучшения первичного здравоохранения и содействия использованию «зеленого коридора» необходимо провести большую просветительскую и разъяснительную работу, подчеркнула Чакша.

Что касается качества медобслуживания в больницах, то тут должны участвовать сами пациенты, сообщая о случаях некачественного или некорректного обслуживания, считает она.

В Латвии система донесения о случаях нарушения качества действует так, что лечебный персонал не наказывают, а ищут причины, по которым допущена ошибка, чтобы понять, как избежать ее повторения в будущем. Такую практику Латвия позаимствовала у нидерландской и датской систем здравоохранения, рассказала министр.