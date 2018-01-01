В Балтийском море начались международные учения LAT-EST Oilex 2018

26 июня в Ирбенском проливе Балтийского моря начались организованные Службой береговой охраны Морских сил Национальных вооруженных сил Латвии учения по охране морской среды «LAT-EST Oilex 2018», сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Цель учений - отработка навыков ответственных служб Латвии и Эстонии в организации работ по ликвидации последствий загрязнения и тренировка команд участвующих в учениях кораблей.

В учениях участвуют три корабля эскадры патрульных кораблей Морских сил Латвии, Служба береговой охраны и многофункциональный корабль МВД Эстонии «Kindral Kurvits».

Эти международные учения проводятся ежегодно.