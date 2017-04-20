Депутат Паэт: Европа должна делать намного больше для укрепления своей безопасности

Европа должна делать намного больше для повышения безопасности своих граждан, заявил в интервью агентству ЛЕТА депутат Европейского парламента, многолетний министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт (Партия реформ). Главной угрозой в европейском масштабе политик считает международный терроризм, но расслабляться не дают и непрогнозируемые действия России. «Повсюду в соседних регионах - на юге и востоке - ситуация становится все более нестабильной. Мы должны быть готовы к новым конфликтам и новым рискам», - считает Паэт.

- Вы выступили с инициативой о распределении оборонных активов ЕС между государствами-членами. Как возникла такая инициатива?

Главная причина - ситуация с безопасностью вокруг Европы и в самих европейских странах. Вокруг много кризисов, которые на нее влияют. Растет угроза терроризма. Это означает, что Европа должна делать гораздо больше для повышения безопасности своих граждан. Я вижу огромный неиспользованный потенциал в создании европейской системы обороны и единых европейских организаций безопасности. Это является основной причиной. Если посмотреть на НАТО, то большую роль в ней играет США. С точки зрения долгосрочной перспективы ситуация, когда США выделяют 75% на военные расходы блока, а Европа - всего 25%, является несправедливой и нежизнеспособной. Европа должна делать гораздо больше для укрепления своей безопасности. И сейчас настало время предпринять конкретные шаги и реализовать эту инициативу, чтобы европейские силы безопасности работали вместе более тесно.

- Предусматривает ли эта инициатива создание единой европейской армии?

- Это возможно, но думаю, что реальность будет иной. Существующие законы не позволяют создать единую европейскую армию, и мне кажется, что европейское общество в целом настроено против этого.

- Расскажите подробнее про эту идею, как она могла бы работать на практике?

- Она предусматривает очень много практических вещей. История европейских боевых групп насчитывает десять лет, но они никогда не использовались. Нам нужно преобразовать эту систему, чтобы эти боевые группы использовались, если возникнет необходимость. Второй пример - то, что я называю европейским «военным Шенгеном». Сегодня перемещение вооруженных сил из одной страны в другую является крайне бюрократичным и трудоемким процессом. Оно должно проходить намного легче и быстрее. Если где-то начинается кризис, время играет большую роль. Сегодня эти процессы требуют слишком много времени, поэтому нам нужно их менять. Третий пример - НАТО решила усилить военное присутствие в странах Балтийского региона, и все финансовое бремя легло на Латвию, Эстонию, Литву и Польшу, хотя союзники прибыли сюда не только ради нашей безопасности, но и безопасности других стран ЕС и НАТО. ЕС тоже мог бы внести свой вклад, финансируя необходимую гражданскую инфраструктуру - здания для размещения вооруженных сил, дороги и мосты. Это способ, как ЕС мог бы оказать поддержку НАТО.

- У нас уже есть НАТО, зачем нам еще и такая инициатива?

- Главная причина заключается в том, что нам нужно использовать все имеющиеся ресурсы. Со стороны ЕС они не используются в достаточной мере. ЕС силен во многих сферах, но мы этим не пользуемся, например, в сфере противодействия гибридной войне и всего, что связано с кибербезопасностью. Есть целые сферы, где вклад ЕС мог бы быть существенным. Кроме того, не все страны ЕС являются членами НАТО, и мы должны вовлекать их. Сотрудничество в области безопасности с США, Канадой и Турцией имеет первостепенное значение. Я надеюсь, что НАТО останется в Европе основным гарантом безопасности, но Европе в плане безопасности следует делать гораздо больше, чтобы она не зависела от иностранных сил.

- Международные организации часто критикуются за их бюрократию и расходы. Не приведет ли ваша инициатива к еще большему их увеличению?

- Разумеется, если у вас есть какая-то система и сотрудничество, вам необходимо ими управлять. Однако, если между странами ЕС будет реальное сотрудничество, мы сможем добиться эффективности затрат, потому что каждой стране не придется делать все самой. Хороший пример - наши собственные страны. У государств Балтии нет военно-воздушных сил в их классическом понимании. Мы не платим за содержание дорогостоящих ВВС, нам в этом помогают наши союзники по НАТО. Так мы можем поступать и в других сферах. Мы можем разделить обязанности и таким образом добиться эффективности расходов.

- Каковы, на ваш взгляд, основные угрозы для Европейского союза?

- С точки зрения безопасности главная проблема - это терроризм и иностранные боевики, что напрямую связано с тем, что происходит в Сирии, Ираке и других странах, где террористические организации сильны и активны. Политика России тоже, к сожалению, непредсказуема, пока длится украинский конфликт и нет адекватного сотрудничества по Сирии. Неясно, какими будут отношения между Россией и Западом в будущем. В долгосрочной перспективе мы видим, что повсюду в соседних регионах - на юге и на востоке - ситуация становится все более нестабильной. Мы должны быть готовы к новым конфликтам и новым рискам.

- Если вспомнить события последних лет, как вы оцениваете готовность ЕС к борьбе с терроризмом?

- К сожалению, нам пришлось пережить ряд трагических событий, чтобы начать что-то делать. О проблеме иностранных боевиков было известно многие годы, но не было политической воли решать этот вопрос. Сейчас, и это показывают опросы общественного мнения, люди понимают, что это самая большая проблема Европы. Теперь в Европарламенте эти вопросы сдвинулись с мертвой точки. Разрабатывается директива о борьбе с терроризмом, которая предусматривает согласование на уровне ЕС уголовного законодательства. Связи с террористическими организациями должны быть наказуемы по всей Европе. Предусмотрен также более эффективный обмен информацией между службами безопасности стран ЕС. Я надеюсь, что большим вкладом в решение этой проблемы станет и создание европейской разведслужбы.

- Вы критикуете Россию за то, что она недостаточно сотрудничает с Западом в Сирии. Не окажется ли в конце концов, что борьба России против террористов будет намного эффективнее, чем шаги, предпринимаемые Западом?

- Сирийский конфликт - это трагедия. Это крупнейшая гуманитарная катастрофа века, в этом нет сомнений. Проблема заключается в том, что в этом конфликте нет сильных сторон, которые можно было бы поддержать. Если посмотреть на распределение сил, то имеются две сильные стороны - «Исламское государство», которое, конечно же, невозможно поддерживать, и режим Асада, от которого люди бегут не меньше, чем от «Исламского государства». И это самая большая проблема для Запада - нет надежного партнера, которого поддерживать. Да, есть оппозиционные силы, но они слабы. Преступления режима Асада настолько очевидны, что мы не можем его поддержать. Это также причина, почему Запад не предпринимает более серьезных шагов по вмешательству в конфликт. Отсутствуют адекватные альтернативы.

- В качестве наибольшей угрозы вы упомянули терроризмом, но в коридорах Брюсселя много говорится о том, что всему европейскому проекту угрожают популисты.

- С точки зрения стран Балтии, их истории и геополитической ситуации, в том, что ЕС становится более слабым и раздробленным, заключается большой риск. Действительно возникает вопрос - что же будет дальше? Некоторые говорят, что ЕС развалится, страны начнут покидать его. Если страны выйдут из ЕС и будут пытаться выжить самостоятельно, очевидно, что многие державы попытаются заполнить вакуум власти, который возникнет после развала ЕС. Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить и укрепить ЕС. Я очень надеюсь, что будет противодействие этой волне популизма. Оно имеет очень рациональные основы - ведь в течение 70 лет в Европе не было войн, и это нельзя недооценивать! Выгоды от членства в ЕС по-прежнему существуют - свободный рынок, свободное перемещение людей, товаров, услуг и т. д. Мы не должны забывать эти положительные стороны в то время, когда царит турбулентность. ЕС легко уничтожить, но ни у кого нет ответа, что будет дальше и как выжить в этом сложном мире.

- Как на Европу в ближайшие годы будет влиять «фактор Трампа»?

- Положительным эффектом будет то, что Европа станет сильнее. Например, в области безопасности - Европе просто придется делать больше и намного более продуманно использовать собственные ресурсы. Думаю, что это будет один из результатов.

- Россия надеется на улучшение отношений с США. Что это означает для Европы?

- В большей мере это зависит от того, какой будет цена изменения этих отношений. Мы все хотим, чтобы отношения между Западом и Россией улучшались. Но есть ряд вещей, которые должны лежать в основе этих изменений - урегулирование ситуации на востоке Украины, сотрудничество в разрешении международных конфликтов, например, в Сирии, смена агрессивной политики России по отношению к НАТО и отдельным странам ЕС. Думаю, что в современном мире невозможно просто заключить сделку между Россией и США об улучшении отношений. Я абсолютно уверен, что такая сделка должна быть основана на совершенно конкретных вещах. Вспомним президента США Буша. Он вначале тоже увидел что-то хорошее в глазах Путина, но потребовалось всего несколько недель, чтобы он осознал свою ошибку. Президент Обама также пытался сделать перезагрузку отношений США и России, но мы знаем, каким был результат. Для того чтобы произошли существенные изменения в отношениях между Россией и Западом, Россия должна значительно измениться. Особенно это касается вопроса об Украине и прав человека. Она должна быть нацелена на сотрудничество с Западом.