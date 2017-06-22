Депутатам Рижской думы придется работать всю ночь

Первое заседание Рижской думы нового созыва
 

Первое заседание Рижской думы нового созыва. Фото: Edijs Pālens/LETA

Первое заседание Рижской думы нового созыва может затянуться до утра.

Как после первой части заседания, на котором на должность мэра был переизбран нынешний председатель самоуправления Нил Ушаков, рассказал градоначальник, планируется выбрать и вице-мэра, а также руководителей комитетов.

Все это планируется сделать 22 июня, поэтому депутатам придется вернуться в зал заседаний к 22 часам, когда начнутся выборы вице-мэра.

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Ушаков указал, что депутаты планируют работать до 6 или 7 часов утра, потому что еще предстоит избрать руководство комитетов.

Как уже писал Русский TVNET, в четверг на первом заседании думы нового созыва Ушаков был утвержден на должности ее председателя в третий раз подряд. За Ушакова проголосовали 32 депутата, а за выдвинутого оппозицией кандидата Мартиньша Бондарса (Латвийское объединение регионов) свои голоса отдали 26 депутатов.

Заседание началось в 9 часов, таким образом процесс избрания мэра в целом занял более девяти часов, в том числе около пяти часов кандидаты отвечали на вопросы депутатов.

«Согласие» в коалиции с партией «Честь служить Риге» получило на выборах 50,82% голосов, сам мэр собрал 105 006 плюсов, а в целом получил 231 116 голосов.

Впервые мэром Риги Ушаков стал в 2009 году и с тех пор бессменно возглавлял столичное самоуправление.

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