Вайдере: лучшее, что могло произойти с «Единством» - это уход «пятерки»

Лучшее, что могло произойти с партией «Единство», - это уход так называемой пятерки депутатов, заявила в интервью агентству ЛЕТА депутат Европарламента от «Единства» Инесе Вайдере.

Она уверена, что Лолита Чигане и Илзе Винькеле работали против «Единства» и подрывали партию изнутри, поэтому их следовало давно исключить за дискредитацию партии, в те времена, когда они заключали тайные соглашения с Союзом «зеленых» и крестьян.

По мнению Вайдере, в недопустимой ситуации находится сейчас фракция «Единства», в которой находятся некоторые ушедшие депутаты: «Если их мотивация - поддерживать правительство, почему они не могут делать этого вне фракции?» Руководителем такой фракции «Единства» Вайдере не хотела бы стать. Сразу после выхода «пятерки» из «Единства» она написала товарищам по партии письмо о том, что от этих людей фракция должна освободиться.

По мнению Вайдере, новое правление «Единства» выглядит сильным. Если глава партии Арвил Ашераденс найдет время, чтобы работать с людьми в отделениях и на уровне министров, есть неплохие шансы пройти в следующий Сейм, считает она.

Вайдере считает, что у «Единства» практически неограниченные ресурсы, и партия могла бы сформировать три правительства. Такую партию нельзя терять из-за внутренних конфликтов.