Правление «Единства» может выдвинуть на должность министра экономики Кирсиса

Хотя в «Единстве» нет единодушия по кандидатуре министра экономики, правление партии предположительно выдвинет на эту должность депутата Рижской думы Вилниса Кирсиса, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.

Кирсис является также заместителем председателя «Единства». Ранее он был парламентским секретарем Минэкономики. Неофициально политики прогнозировали, что Кирсис может получить поддержку большинства в правлении «Единства».

Другие считают, что министром экономики должен стать кандидат, уже сейчас имеющий допуск к государственной тайне, то есть парламентский секретарь МВД Эвика Силиня. Допуск к гостайне имеют также парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевица и действующие министры.

Официально «Единство» выдвинет кандидата сегодня на заседании правления, а голосование по кандидатуре нового министра экономики в парламенте может состояться на следующей неделе.