Вейонис: необходимо продолжать международную поддержку процессу реформ на Украине

Необходимо продолжать международную поддержку процессу реформ на Украине, заявил президент Раймонд Вейонис на встрече со спикером парламента Украины Андреем Парубием.

Как сообщили агентству ЛЕТА в канцелярии президента, Вейонис высоко оценил прогресс по реализации реформ на Украине, но добавил, что сделать предстоит еще очень много, особенно по судебной власти и борьбе с коррупцией.

По словам Вейониса, Латвия открыта для сотрудничества в сферах, в которых накоплен опыт, в том числе управление, борьба с коррупцией, перенятие стандартов ЕС для содействия экспорту, особенно сельскохозяйственных товаров.

Вейонис и Парубий согласились, что газовый проект «Nord Stream 2» противоречит целям энергетической политики ЕС и интересам Украины.

Президент Латвии подтвердил неизменную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.