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Вейонис: необходимо продолжать международную поддержку процессу реформ на Украине

LETA
Фото: Ieva Makare / LETA

Необходимо продолжать международную поддержку процессу реформ на Украине, заявил президент Раймонд Вейонис на встрече со спикером парламента Украины Андреем Парубием.

Как сообщили агентству ЛЕТА в канцелярии президента, Вейонис высоко оценил прогресс по реализации реформ на Украине, но добавил, что сделать предстоит еще очень много, особенно по судебной власти и борьбе с коррупцией.

По словам Вейониса, Латвия открыта для сотрудничества в сферах, в которых накоплен опыт, в том числе управление, борьба с коррупцией, перенятие стандартов ЕС для содействия экспорту, особенно сельскохозяйственных товаров.

Вейонис и Парубий согласились, что газовый проект «Nord Stream 2» противоречит целям энергетической политики ЕС и интересам Украины.

Президент Латвии подтвердил неизменную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

ЕС Раймонд Вейонис
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