Вейонис в отпуске, его заместитель - в командировке. А кто выполняет обязанности президента?

Одновременное пребывание за границей президента страны Раймонда Вейониса и председателя Сейма Инары Мурниеце (VL-TB/LNNK) наталкивает на некоторые недопонимания у латвийцев - кто в это время выполняет обязанности президента?

Некоторые политики агентству LETA неофициально признались, что данная ситуация весьма необычна. Конечно, подобные случаи уже были, но только на короткий срок. В свою очередь юристы считают, ни Вейонис, ни Мурниеце с выполнением своих обязанностей не задерживаются.

Ранее Русский TVNET сообщал, что президент Латвии отправляется в свой официальный отпуск на Шри-Ланку. В период его отсутствия, с 5 января по 16 января, его обязанности выполняет Инара Мурниеце. Однако, как оказалось, и председатель Сейма на это время уехала за границу - Мурниеце будет находиться в командировке в Китае с 6 января по 13 января.

Агенство LETA сообщает, что в эти дни председатель Сейма Инара Мурниеце вместе со спикерами парламентов Северных и Балтийских стран (NB8) находится с визитом в Китае, где встречается с президентом Си Цзиньпинем.

Советник Мурниеце по связям с общественностью рассказал, что Канцелярия президента не делегировала Сейму определенные президентские обязанности на этот период, такие как, например, принятие законов или аккредитация послов.

До 15:00 сегодняшнего дня ее обязанности выполнял заместитель председателя Сейма Гундарс Даудзе (ZZS), но уже после 15:00 до 13 января - Инесе Либиня-Эгнере (V).