«Единство» еще продолжает переговоры о совместном участии в выборах Сейма

«Единство» еще продолжает переговоры с партиями о политическом объединении на выборах 13-го Сейма, сообщил агентству ЛЕТА лидер партии Арвил Ашераденс.

Комментируя соглашение партий «Для развития Латвии», «Рост» и «Движение «За!«» о создании объединения, Ашераденс положительно оценил саму способность партий объединиться.

«Единство» по-прежнему открыто для переговоров и продолжает их с партиями, еще не сделавшими своего выбора.

Переговоры «Единства» с партиями «Для развития Латвии», «Рост» и «Движение «За!«» пока продолжены не будут, сказал политик.

Ранее сообщалось, что вместе с «Единством» на выборах могла бы стартовать Латгальская партия.