Министр финансов примет участие в совещании Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне

С сегодняшнего дня по 22 апреля министр финансов Дана Рейзниеце-Озола примет участие в весеннем совещании Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне, сообщили в Минфине.

У нее предусмотрено несколько важных встреч с представителями Минфина США, генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхелем Гурриа, министрами финансов ряда стран, представителями инвестиционных банков.

Рейзниеце-Озола встретится с заместителем секретаря Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршаллом Биллингсли.