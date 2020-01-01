К 2020 году планируется инвестировать в модернизацию производства 1,2 млрд евро

До 2020 года ассоциации промышленных отраслей обязуются инвестировать в модернизацию производства в общей сложности 1,2 млрд евро. Это предусмотрено подписанным в среду меморандумом о развитии латвийской промышленности.

Меморандум предусматривает также увеличение объемов экспорта промышленной продукции до 1 млрд евро за счет инвестиций в исследования в размере 67 млн евро, повышения квалификации 8400 работников, трансформирования промышленности на более высокую добавленную стоимость и увеличения производства на 30%.

Подписавшие меморандум Латвийская федерация деревообрабатывающей промышленности обязалась за три года инвестировать 345 млн евро, Латвийская федерация пищевых предприятий - 301 млн евро, Латвийская ассоциация машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности - 280 млн евро.

Латвийская ассоциация производителей стройматериалов обязуется вложить 146 млн евро, Латвийская ассоциация химических и фармацевтических предприятий - 97 млн евро, Латвийская ассоциации электротехнической и электронной промышленности - 54 млн евро.

Производственные предприятия должны составлять костяк экономики государства, поэтому необходимо укреплять конкурентоспособность и экспортные мощности этих предприятий, и это является приоритетом министра экономики, подчеркнул на церемонии подписания меморандума министр экономики Арвил Ашераденс.

«В сотрудничестве с отраслевыми ассоциациями и экспертами мы договорились о ряде мер поддержки для обеспечения доступности рабочей силы, конкурентоспособных цен на энергоресурсы и укрепления инноваций», - сказал он.