Сейм передал комиссиям поправки к Конституции об избрании президента открытым голосованием

Сейм сегодня большинством голосов передал на рассмотрение комиссиям предложенные Латвийским объединением регионов поправки к Конституции, которые предусматривают избрание президента в Сейме открытым голосованием.

Юридическая комиссия парламента в октябре прошлого года поддержала инициативу жителей Латвии об открытых выборах президента в Сейме, хотя она и вызвала широкие дебаты.

Соответствующую инициативу предложило общество за открытость «Delna», ее подписали более 10 000 человек. Как указывает общество, латвийцы хотят знать, как депутаты голосуют за президента, и

эта должность в настоящее время остается единственной, по которой проводится тайное голосование.

Открытое голосование за президента повысит ответственность депутатов перед обществом, заставляя обосновать свой выбор, считает «Delna».

Критики этой идеи в свою очередь говорят о том, что открытое голосование не позволит депутатам сделать независимый выбор, и они будут вынуждены действовать так, как постановила фракция.

Попытки ввести открытое голосование по кандидатурам в президенты предпринимались и ранее, но до сих пор не получали поддержки большинства депутатов Сейма.