Как пиарятся латвийские политики вне предвыборных кампаний

Через две недели начнется период предвыборной агитации, во время которого партиям нужно подсчитать все связанные с выборами в 13-й Сейм доходы и расходы. Однако еще перед этим некоторые партии начали рекламные кампании по радио, телевидению и с помощью почтовых ящиков жителей. Кто все это оплачивает - ясно видно. Однако политики попадают в поле зрения избирателей и другими способами, сообщает передача De facto Латвийского телевидения. Пока одни ездят с регионы, что освещают местные СМИ, другие регулярно появляются в телевизионных передачах как эксперты, а то и вовсе ведут их.

Министр земледелия Янис Дуклавс в этом году впервые стартует на выборах от Союза «зеленых» и крестьян как лидер латгальского списка. С марта он минимум раз в месяц отправлялся в региональные визиты в Латгальский избирательный округ - встречался с крестьянами, осмотрел создающийся логистический центр и молочный кооператив, посадил несколько деревьев, шил тканевые полотна. 4 мая на торжественном богослужении Дуклавс посетил римскую католическую церковь в Балви, что освещала и руководимая Латвийским союзом крестьян Балвская краевая дума.

Однако особых достижений Дуклавс добился во время визита в Латгалию на прошлой неделе. Даугавпилсское региональное телевидение «Dautkom» и связанный с ним портал Grani.lv посвятил поездке министра минимум четыре материала. Более того, в эту пятницу Дуклавс опять поехал под Даугавпилс - провести дискуссию в рамках открытия сезона курорта «Silene».

То, что свой график поездок он приурочил в выборам, Дуклавс отрицает: «Ну как, я езжу и в другие места. Сейчас буду в Тервете, потом в Алуксне на этой неделе. Во все места, куда меня приглашают, где наши крестьяне проводят мероприятия, я еду, участвую вне зависимости от выборов. И сейчас, с приближением выборов, придется чуть чаще ездить и в Латгале». На вопрос, не началось ли это, Дуклавс ответил:

«Еще ничего не началось. Для меня. Разве что некоторые СМИ очень мной интересуются. Я считаю, в таком случае, все уже началось для СМИ».

Региональные визиты политиков - довольно традиционная предвыборная активность. Не так часто случается, что политики становились бы телевизионными или радиоведущими или постоянными участниками передач. К сожалению, это долгосрочный процесс - к примеру, руководитель партии «Для развития Латвии» Юрис Пуце уже несколько лет ежемесячно ведет передачу на «Radio SWH» «Pūce skaita līdzi», а член правления партии Эдгарс Яунупс - постоянный участник передачи политических дискуссий «Kur tas suns aprakts» на канале «Rīga TV24».

Их партия сейчас образует объединение с «Движением За!», член правления которой Мартиньш Стакис изначально узнаваемость в Латвии получил как ведущий передачи о религии и этике на Латвийском телевидении «Saknes debesīs». Стакис по-прежнему появляется в эфире, однако вскоре прекратит - на этой неделе он снимает последние два выпуска и передачу покидает. Стакис поясняет: «Я считаю, это будет честно по отношению к зрителю, к избирателю, что я выберу или политику или телевидение. Несмотря на то, что, по-моему, эти вещи совместимы, чтобы тень не падала на передачу, если так будет лучше передаче, то я приму решение во благо передачи. (..) Честно говоря, мне немного грустно от этого факта. Меня никто не вынуждает уходить, но мне это решение нужно было принять. Потому что понятно -

если когда-то ты не мог работать, если не был в партии, то сейчас совсем наоборот: ты практически вынужден отказаться от работы, если ты в партии».

В то же время мэр Валки и лидер Видземской партии Вентс Армандс Крауклис, который еще думает, баллотироваться ли в Сейм по списку Латвийского объединения регионов, как минимум до подачи списков не собирается отказывать от роли «главного кондуктора Арманда» в музыкальной передаче «Поезд Рига-Валка» канала «Re:TV» . «Это может помочь людям, которые меня еще не знают, но я известен в обществе со времен «Бумеранга» уже более 20 лет. Так что это не дает мне ни плюсов, ни минусов - ведение программы.

Но, конечно, закон нужно соблюдать, и в случае, если буду баллотироваться, то, конечно, программу вести перестану»,

- пообещал он.

В свою очередь лидер парламентской фракции «Единства» и врач Хосам Абу Мери с начала апреля каждое воскресенье появлялся в передаче «Dzīvīte» телеканала LNT. Абу Мери поясняет, что вместо 12 рассказов показали меньше, так как после возражения членов партии он новые выпуски не снимал. Депутат отметил, что никто никому не платил.

Конкретная серия появлялась совместно с какой-либо частной клиникой, у врачей которой берут интервью, передача транслируется с указанием «Каталог телемагазина».

Абу Мери утверждает, что об этом ничего не знал.

«Я не заметил. Это не хорошо, это не хорошо в этом случае. (..) У меня никакого интереса не было, где они получают деньги, кто их спонсирует и что они рекламируют. Я просто делал свою работу, то конкретное интервью с конкретным человеком, это 5-6 минут, и это все».

Иную бесплатную публичность в районах под Ригой в конце прошлого года получил лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс. Газета «Rīgas Apriņķa Avīze», владельцами которой являются семья бывшего генерального секретаря партии Айгара Лусиса, а журналисткой работает жена Дзинтарса, в декабре прошлого года бесплатно распространила 85 тысяч экземпляров. В конкретном номере на обложке приложения «Ядро» была фотография Дзинтарса, с ним было и центральное интервью о политике, семье и хобби.

Возможность еженедельно поговорить с частью общественности, которая слушает популярную зарубежную музыку, уже несколько месяцев имеет депутат «Честь служить Риге» Юлия Степаненко, которая планирует стартовать на выборах. Каждый понедельник активная защитница консервативных ценностей в эфире «Eiropas Hitu Radio» рассказывает о свое работе в парламенте. Степаненко утверждает, что за это ничего не платит, однако прямого ответа на вопрос, с какой стороны пришла идея о передаче, не дала: «Вы знаете, я довольно заметный депутат, так как я работаю и активно рассказываю о своих инициативах, о своей работе, и моя деятельность вызывает интерес. И ваш интерес, очевидно, вызвала, раз вы меня сейчас рекламируете перед общественностью в своей передаче».

Один из владельцев радиостанции - член Латвийской зеленой партии Ричард Заксс. Регулярные передачи на радиостанциях концерна ранее были с несколькими депутатами, связанными с СЗК: с Гунтисом Белевичем, Айваром Лембергсом, Улдисом Аугулисом. И председатель правления Зеленой партии Эдгас Таварис, хоть его передача «Domā zaļi, dzīvo zaļi!» уже какое-то время не звучит, не отрицает, что может ее возобновить.

С 9 июня стартует период предвыборной агитации, во время которого Бюро по борьбе и предотвращению коррупции должно исследовать как траты партий, так и агитацию в СМИ.

Скрытую предвыборную агитацию - в частности, такую, за которую на самом деле заплатили, - закон запрещает. Поэтому будет интересно проследить, продолжатся ли бесплатные передачи и тиражи газет, служащие платформами для популяризации конкретных политиков, и летом.

KNAB следит и за тем, как соблюдается запрет на предвыборную агитацию с использованием административных ресурсов. Поэтому довольно иронично, что на торжественном мероприятии в честь открытия новых помещений KNAB вместе с главой ведомства Екабом Страуме ленточку перерезали публично названные лидеры избирательных округов СЗК: премьер Марис Кучинскис и министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.