Ринкевич: проверки российских чиновников в Латвии недопустимы

Российские должностные лица могут проводить проверки в своей стране, а в Латвии такие действия допущены не будут, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, комментируя планы посещения Латвии членом Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ильей Шаблинским, который намерен дать оценку реформе русских школ.

Как сообщила «Независимая газета», Шаблинский намерен посетить Латвию по приглашению Латвийского комитета по правам человека.

Ринкевич в этой связи заявил агентству ЛЕТА, что российские должностные лица могут инспектировать «Тамбовскую или другую российскую губернию», но в Латвии никакие подобные действия допущены не будут.

Если российский чиновник хочет посетить Латвию, он может это сделать по частной визе, приехав к друзьям, которые его приглашают, с целью туризма и отдыха.

Если планируются иные действия, виза такому человеку будет аннулирована, и ему придется покинуть Латвию, сказал министр.

Он добавил, что МИД в этом вопросе сотрудничает с компетентными органами, и в случае необходимости лицо может быть включено в черный список.