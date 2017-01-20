Толпа болельщиков ХК «Ак Барс» избила фаната «Салавата Юлаева»

Фанаты "Салавата Юлаева"
 

Фанаты "Салавата Юлаева". Фото: TASS/Scanpix

Болельщики казанского «Ак Барса» избили одного из фанатов уфимского «Салавата Юлаев» на трибунах во время матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает портал ProUfu.ru.

По словам начальника стадиона, болельщик уфимского клуба сам спровоцировал инцидент. «Один из болельщиков, видимо Уфы, сидел на секторе рядом с фанатами «Ак Барса», а когда Уфа забила — выставил шарф «Салавата» к стеклу и начал чересчур сильно радоваться. Ему сделали замечание, а он принялся посылать всех», — приводит слова начальника «Бизнес-Онлайн».

О степени тяжести травм пострадавшего не сообщается.

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Видео:

Потасовка произошла во время второго периода встречи, прошедшей 18 января на «Татнефть Арене» в Казани. Матч завершился победой «Ак Барса» в овертайме со счетом 6:5.


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