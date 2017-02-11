В Анголе перед футбольным матчем в давке погибло 17 человек, но игру не отменили

Жертвами давки на футбольном стадионе в Анголе стали по меньшей мере стали 17 человек, еще десятки получили серьезные травмы. Трагедия произошла на стадионе в городе Уиге на севере страны.

Сотни фанатов пытались прорваться в ворота стадиона, чтобы попасть на матч местной команды «Санта Рита» и «Рекреативо» из Либоло. Среди погибших есть дети.

Самое удивительное, что встреча не была отменена, а гости смогли добиться победы благодаря одному точному удару. Президент страны Жозе Эдуарду душ Сантуш поручил оказать помощь раненым и начать расследование трагедии.

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В истории достаточно случаев, когда зрители гибнут на футбольных матчах. Так в результате давки на трибунах стадиона в Шеффилде перед началом полуфинального матча Кубка Англии по футболу «Ливерпуль» - «Ноттингем Форест» 15 апреля 1989 года погибли 96 человек, свыше 760 получили ранения.





