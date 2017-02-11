Сборной России предрекли шестое место на Олимпиаде

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Сборная России займет шестое место в общекомандном зачете на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщается в исследовании компании Gracenote Sports, опубликованном на сайте организации.

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Там считают, что россияне сумеют завоевать 22 медали (шесть золотых, восемь серебряных и восемь бронзовых). Первое место займет команда Норвегии, которой предсказали 40 наград (15, 11, 14). Вторая строчка останется за немцам с 34 медалями (13, 11, 10), третья — за американцами, которые соберут 32 награды (10-11-11).

Хозяева турнира станут восьмыми. По мнению исследователей, команда Южной Кореи соберет коллекцию из 10 медалей (6, 3, 1).

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Исследование основано на результатах, которые показали спортсмены после Игр 2014 года в Сочи.

На Олимпиаде 2014 года сборная России заняла первое место в общекомандном зачете. Отечественные спортсмены завоевали 33 награды, 13 из которых оказались золотыми, 11 серебряными, а 9 бронзовыми.

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