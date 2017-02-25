WADA согласилось, что в докладе Макларена недостаточно доказательств вины россиян

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало утверждение о том, что в докладе независимой комиссии организации под руководством Ричарда Макларена недостаточно доказательств причастности российских спортсменов к нарушению антидопинговых правил.

Об этом говорится в открытом письме генерального директора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофа де Кеппера, текст которого приводит пресс-служба МОК.

Макларен представил вторую часть доклада комиссии в декабре прошлого года, в нем высказывались утверждения о том, что порядка тысячи российских спортсменов были вовлечены в махинации с допинг-пробами во время зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. Позднее МОК заявил, что перепроверит все пробы, взятые в ходе ОИ-2014.

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«На недавнем собрании, организованном WADA в Лозанне для международных спортивных федераций с целью прояснения того, как интерпретировать данные из доклада Макларена,

WADA признало, что во многих случаях доказательств в отношении россиян недостаточно для того, чтобы применить к ним санкции,

- говорится в письме де Кеппера. - WADA также отметило, что переводы текстов, использованных в докладе, были неточными и запросило более детальные расшифровки».

После выпуска второй части доклада Россия лишилась права на проведения чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону, который был перенесен в Германию из Сочи, а Союз биатлонистов России решил не проводить в этом сезоне этап Кубка мира в Тюмени, чтобы соревнования проходили в «атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков». Кроме того, Тюмень может лишиться права на проведение чемпионата мира по биатлону в 2021 году, напоминает ТАСС.

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