Малкин забросил курьезную шайбу с помощью противника

Российский форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерз» и обошел одноклубника Сидни Кросби в гонке бомбардиров. Видео было опубликовано на YouTube-канале SportsnetCanada.

После броска Малкина голкипер не сумел зафиксировать шайбу, после чего форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид попытался выбить ее коньком, но попал в своего вратаря, от которого шайба влетела в ворота. Несмотря на серию рикошетов, взятие ворот было записано на Малкина.

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Встреча состоялась в ночь на 11 марта в Эдмонтоне и завершилась победой «Питтсбурга» в серии буллитов — 3:2.

30-летний россиянин набрал 71 очко в 59 играх текущего сезона НХЛ (32 шайбы, 39 передач) и делит второе место в гонке бомбардиров с нападающим «Чикаго» Патриком Кейном. В активе одноклубника россиянина Сидни Кросби 70 очков (34+36). Лучшим бомбардиром НХЛ на данный момент является Макдэвид — 75 очков (23+52).

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