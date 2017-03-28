Месси могут дисквалифицировать за оскорбление арбитра

 

Фото: EPA/LETA

Звезда Барселоны Лионель Месси может получить наказание со стороны ФИФА за оскорбление одного из лайнсменов во время квалификационного матча ЧМ-2018 между Аргентиной и Чили (1:0), сообщает Marca.

После того как эти сведения поступили в ФИФА, федерация потребовала разъяснений от Ассоциации футбола Аргентины (AFA). Та, в свою очередь, заявила, что не видит оснований для подобного утверждения, поскольку бразильская судейная бригада, обслуживающая поединок, призналась, что не слышала оскорблений со стороны Месси.

Тем не менее ФИФА напомнила AFA, что может дисквалифицировать футболиста даже несмотря на то, что арбитры не подтвердили непристойное поведение аргентинца.

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