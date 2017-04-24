К сборной Латвии неожиданно присоединились Спруктс и Ципулис

Янис Спруктс
 

Янис Спруктс. Фото: LETA

Во время подготовки к чемпонату мира в Кельне к сборной Латвии по хоккею присоединились опытные нападающие Мартиньш Ципулис и Янис Спруктс, сообщает sportacentrs.com.

Также в понедельник на лед вышли наш единственный представитель в НХЛ Земгус Гиргенсонс и молодой нападающий Родриго Аболс.

35-летний Спруктс этот сезон провел в итальянском Ritten Sport, команда играла в Альпийской хоккейной лиге. В то же время Ципулис представлял австрийскую команду Lustenau, которая играла в той же лиге, пишет Apollo.

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Спруктс и Ципулис в последний раз надевали форму сборной в 2015 году на чемпонате мира в Праге.

Сборная Латвии, готовясь к чемпионату мира, провела восемь из десяти товарищеских матча. Сначала со счетом 0:5 и 1:2 в Риге наша команда проиграла сборной России, затем в Даугавпилсе встретилась с Белоруссией (1:0 и 0:3), а позже вышла на лед против Швеции (1:4 и 4:3).

В свою очередь, на прошлой неделе сначала в пятницу на своем поле со счетом 2:1 обыграла Францию, а днем позже уступила ей же - 4:6. Вторая игра стала последней в сборной для опытныго вратаря Эдгара Масальского.

На чемпионате мира в Кельне в подгруппе А Латвия встретится с Россией, США, Швецией, Словакией, Германией, Данией и Италией.

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