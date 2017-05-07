Олимпийский чемпион по бобслею Холкомб найден мертвым

Олимпийский чемпион 2010 года по бобслею американец Стивен Холкомб найден мертвым в своей комнате в Центре олимпийской подготовки сборной США в Лейк- Плэсиде. О причинах смерти 37-летнего спортсмена Олимпийский комитет США не сообщает. При этом, следствие говорит о том, что не выявлено следов насильственной смерти.

«Вся олимпийская семья шокирована и опечалена трагической гибелью Стивена Холкомба, - сказал генеральный директор Олимпийского комитета США Скотт Блэкман, которого цитирует ТАСС. - Стивен был большим спортсменом и отличным человеком, его упорство и достижения были источниками вдохновения для всех нас. Наши мысли и молитвы с семьей Стивена и всем бобслейным сообществом».

Как сообщает ESPN, год назад Холкомб совершил попытку самоубийства, о чем сам рассказал в одном из интервью в надежде, что это поможет другим избежать его ошибки.

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Холкомб выиграл Олимпиаду 2010 года в Ванкувере в четверках, на Играх в Сочи он завоевал две бронзовые награды - в двойках и в четверках. Также в его активе пять золотых и пять бронзовых медалей чемпионатов мира.







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