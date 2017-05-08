«СПАРТАК» стал чемпионом России впервые за последние 16 лет

В матче 27-го тура российской футбольной премьер-лиги «Терек» одержал минимальную победу над «Зенитом» в гостях со счетом 1:0. Поражение лишило петербуржцев даже теоретических шансов на борьбу за первое место и принесло московскому «Спартаку» первый чемпионский титул за последние 16 лет.

Единственный гол был забит после розыгрыша штрафного. На навес Родолфу откликнулся Мбенг, которому удалось с лета переправить мяч в ворота «Зенита».

«Сине-бело-голубые» организовали массу атак на ворота грозненцев, но сравнять счет им так и не удалось. Шатов, Гарсия, Смольников, Кришито и Дзюба не реализовали, казалось, вернейшие моменты.

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Уже в компенсированное время из фанатского виража «Зенита» полетели посторонние предметы, из-за чего судья был вынужден дополнительно останавливать встречу.

Последним результативным действием хозяев поля стала прямая красная карточка Шатова, сбившего убегавшего один на один с вратарем Мохаммади.

Последний раз «Спартак» выигрывал титул российского чемпионата в 2001 году под руководством Олега Романцева. Титул 2017 года стал для «красно-белых» 10-м в российской истории, а с учетом чемпионатов СССР это 22-е чемпионское звание.

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