Фанаты армянского кикбоксера напали на побившего его соперника в Париже

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

На турнире по кикбоксингу в Париже бой между голландцем Мертелом Гронхартом и армянином Арутом Григоряном завершился дракой с участием зрителей. После того, как Григорян оказался в нокауте, его болельщики выбежали на ринг и набросились на голландского бойца.

Инцидент произошел во втором раунде боя. Григорян пропустил несколько ударов, а затем по неизвестной причине опустил руки и повернулся к сопернику спиной, как после сигнала об окончании раунда. Гронхарт атаку не прекратил и одним ударом отправил армянского бойца в нокаут.

Несколько человек из группы поддержки Григоряна выбежали на ринг и попытались избить голландца. Эту потасовку достаточно быстро прервали работники службы безопасности турнира и представители команд бойцов.

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Тренер Григоряна Ники Хеммерс сказал, что его подопечный повернулся спиной, так как у него было рассечение. При этом наставник не понимает, зачем его боец это сделал и почему прeкратил защищаться, сообщает Yahoo!Sports.



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