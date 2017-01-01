Рижское «Динамо» начало домашнюю серию с поражения от «Спартака»

В четверг рижское «Динамо» начало первую домашнюю серию десятого сезона КХЛ. В матче против московского «Спартака» наблюдалась равная борьба, однако в третьем периоде рижане «провалились» и пропустили три шайбы, отыграть которые не смогли, игра завершилась со счетом 1:3.
Первый период:
Первый период начался с атак рижского «Динамо», голкиперу Никите Беспалову пришлось вступать в игру с первых же секунд матча. Его оппоненту Джастину Питерсу было значительно легче, и в начале игрового отрезка он, можно сказать, отдыхал.
Через 7 минут после стартового вбрасывания рижане получили шанс разыграть лишнего - «Спартак» нарушил численный состав. «Динамо» начало большинство очень неудачно, и чуть не получило шайбу в собственные ворота, однако затем трудиться пришлось уже Беспалову. Впрочем, до взятия ворот дело так и не дошло.
Вскоре шайба все-таки залетела в ворота гостей, однако засчитана не была, так как рижские хоккеисты находились в чужой вратарской зоне.
Менее, чем за четыре минуты до перерыва, две минуты штрафа получил Оскар Батня, а еще через 42 секунды - Нериюс Алишаускас. Рижане остались втроем против пятерых противников и чуть не пропустили - один раз подопечных Сандиса Озолиньша спасла перекладина, хотя игроки противника уже вскинули руки.
На последних секундах периода на площадке наблюдалась равная игра, и в итоге команды ушли на перерыв при нулевой ничье.
Второй период:
Уже на первой минуте второго периода рижское «Динамо» осталось в меньшинстве - за опасную игру высоко поднятой клюшкой был удален Бэндон Макмиллан.
Эти две минуты рижанам дались довольно тяжело, «Спартак» практически не выпускал их из зоны, однако благодаря слаженной игре полевых игроков и вратаря ворота остались на замке.
В дальнейшем на площадке наблюдалась относительно равная игра практически без пауз с большим количеством силовой борьбы. Впрочем, на контратаках «Динамо» выглядело значительно лучше, правда, последнего броска катастрофически не хватало.
За 1 минуту и 55 секунд до перерыва в меньшинстве остался «Спартак», и рижане имели все шансы выйти вперед, однако секундомер остановился быстрее, чем дрогнул Беспалов - счет после двух периодов так и не был открыт.
Третий период:
Заключительный отрезок игрового времени выдался для «Динамо» провальным:
уже на первой минуте периода рижане получили шанс разыграть большинство, но сразу же допустили ряд ошибок и пропустили гол .
Такой поворот событий выбил «динамовцев» из колеи, и уже
менее, чем через 3 минуты, шайба побывала в воротах Питерса повторно.
Но этот раз рижане играли в меньшинстве.
Третий гол в ворота рижского «Динамо» был забит менее, чем через 6 минут,
причем команды играли в равных составах.
Пропустив третью шайбу, рижане бросили в атаку все свои силы, однако противник отлично действовал в обороне.
Зрители на трибунах вскочили на ноги за 5 минут и 32 секунды до конца матча -
Никита Евпалов все-таки сумел переиграть Никиту Беспалова и довел счет до 1:3.
Оставшихся до конца периода минут не хватило «Динамо», чтобы сократить разрыв в счете. Не помогла и замена вратаря на шестого полевого игрока.
В итоге, рижане уступили со счетом 1:3. Следующую игру они проведут уже в субботу, когда встретятся с одноклубниками из «Москвы», цвета которых защищает форвард сборной Латвии Мартиньш Карсумс.