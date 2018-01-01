Чем запомнился уходящий год латвийским любителям спорта

Этот год выдался очень богатым на спортивные события, в том числе и с участием латвийских спортсменов. Социальные сети гудели не переставая, радуясь громким победам и негодуя по поводу скандалов. Пришло время вспомнить, за кого больше всего болели жители Латвии и какие события отложились в памяти надолго.

1. Рижское «Динамо». Неудачная попытка Озо FOTO: Edijs Pālens/LETA

В последние годы рижское «Динамо» не радует своих болельщиков большими достижениями - команда регулярно не попадает в розыгрыш Кубка Гагарина, занимая одну из низших строчек в Западной конференции. Однако в этом году у фанатов было что обсудить: в конце мая стало известно, что новым главным тренером клуба стал легендарный латвийский защитник Сандис Озолиньш. Кроме того, его ассистентами стали Александр Ниживий и Родриго Лавиньш.

Болельщики потирали руки в ожидании нового сезона, предвкушая, как «великий Озо» поведет клуб к новым вершинам. На деле же все оказалось не так радужно - команда во главе с Озолиньшем терпела одно поражение за другим, сначала в отставку были отправлены помощники, а в конце сентября после двенадцатого проигрыша подряд ушел и сам Сандис.

Сейчас же и.о. главного тренера клуба является Гирт Анкипанс, команда по-прежнему находится на последнем месте в Западной конференции, плей-офф не светит, но трибуны «Арены Рига» во время матчей не пустуют, и это - хорошо!

2. Чемпионат мира по хоккею. Триллер против Германии FOTO: Sputnik/Scanpix

В мае в Германии и Франции состоялся чемпионат мира по хоккею, который привлек к экранам телевизоров многочисленных латвийских болельщиков. Тем более, что посмотреть было на что: сборная Латвии отлично начала чемпионат, одержав на старте три победы - над сборными Дании (3:0), Словакии (3:1) и Италии (2:1).

Казалось бы, четвертьфинал уже у нас кармане, но следующие соперники оказались куда сильнее - сначала подопечные Боба Хартли со счетом 0:2 уступили Шведам, затем со счетом 3:5 американцам, а далее последовало обидное поражение 0:5 от России.

Все решалось в последнем матче группового этапа, когда Латвия встречалась с Германией. Для выхода в плей-офф обеим командам нужна была только победа. И поначалу к ней были ближе хозяева турнира. Середина второго периода полностью осталась за ними, и это нашло своё отражение на табло. Давид Вольф и Деннис Зайденберг с разницей в 27 секунд сделали счёт 2:0.

Положение латвийцев было тяжёлым, но ещё до конца двадцатиминутки Скворцов сократил отставание до минимума. Окончательно вернул Латвию в игру Янис Спруктс. Концовка основного времени получилась убийственной: за четыре минуты до конца третьего периода Джериньш, казалось бы, вывел сборную команду в четвертьфинал, но на последней минуте Феликс Шюц спас Германию, переведя игру в овертайм. Дополнительное время голов не принесло, а в серии буллитов немцы вырвали победу — решающим оказался бросок Тиффельса.

3. Роналду оформил дубль в Риге FOTO: Каспарс Мейнертс/TVNET

9 июля этого года все внимание жителей было приковано к отборочному матчу чемпионата мира 2018 года между сборными Латвии и Португалии, ведь на поле стадиона «Сконто» вышел сам Криштиану Роналду. Стадион был забит до отказа, но чуда не произошло - португальцы уверенно обыграли нашу сборную со счетом 3:0, причем Роналду оформил дубль, произошло это на 41-й и 63-й минутах.

Немного скрасил матч мальчик, выбежавший на поле в самом конце игры, чтобы взять у звездного спортсмена автограф, однако вынужденная передышка не помогла латвийцам оформить гол престижа.

4. Евробаскет и драма в четвертьфинале FOTO: Edijs Pālens/LETA

В сентябре-августе латвийские любители спорта оказались увлечены баскетболом, ведь проходил чемпионат Европы, в котором участвовала и сборная Латвии. После поражения на старте от сербов (82:92) наша команда уверенно шла к медалям, обыграв Бельгию ( 92:64), Великобританию (97:92), Россию (84:69), Турцию (89:79) и Черногорию (100:68).

Самым драматичным стал четвертьфинальный матч, в котором Латвии противостояла Словения. Матч проходил в напряженной борьбе, с постоянными рывками одной из команд. Уже в первой четверти словенцы набросали в корзину наших баскетболистов 34 очка, поведя в счёте 34:23. Однако уже во втором игровом отрезке отличную игру показала Сборная Латвии, которая ушла на перерыв в статусе лидера — 55:51.

В третьей четверти очередной спурт организовали балканцы, сумевшие перед заключительной десятиминуткой оторваться на 10 очков.

В завершающие минуты встречи латвийцы пыталась отыграться, однако хладнокровное исполнение словенцами штрафных и уверенная игра противников на последних минутах встречи не позволили это сделать.

В итоге, матч, ставший самым результативным на Евробаскете, завершился со счетом 97:103 (23:34, 32:17, 11:25, 31:27).

5. Порзиньгис и Бертанс - в НБА без них никуда FOTO: REUTERS/Sanpix

Если за успехами латвийских игроков в Национальной хоккейной лиги любители спорта следят уже давно, то огромный интерес к НБА возник совсем недавно - с приходом Кристапа Порзиньгиса в нью-йоркский «Knicks». Можно сказать, латыш открыл ногой дверь в Национальную баскетбольную лигу и уже третий сезон радует фанатов по всему миру.

22-летний Порзиньгис третий сезон в Нью-Йорке начал блистательно. В среднем за игру он набирает 30,2 очков и проводит на площадке 33,4 минуты. В 7 из 9 игр сезона он набирал минимум 30 очков, а в последнем матче против индианского «Pacers» он забросил 40 очков, что является рекордом результативности его карьеры.

Более того, 8 ноября Порзиньгис стал самым результативным игроком «Knicks» всех времен, набрав в 10 матчах 300 очков. В сезоне 1984/1985 годов Бернард Кинг за первые десять игр сезона набрал 298 очков.

Под корзиной Порзиньгис в среднем делает 7,8 подборов и блокирует 2,2 броска соперника, занимая по этому показателю третий результат во всей лиге. С игры он забрасывает 50% бросков. Трехочковые он выполняет с точностью 36,3%. Все самые важные элементы статистики суперзвезда латвийского спорта улучшил.

Однако не стоит забывать и про Дависа Бертанса, который дебютировал в НБА еще в прошлом году, а 15 апреля впервые вышел на площадку в рамках плей-офф.

6. Сенсационный теннис в исполнении наших дам FOTO: AFP/LETA

На протяжении всего года любители спорта наблюдали за теннисными баталиями с участием латвийских спортсменок Аленой Остапенко и Анастасией Севастовой. Остапенко совершила настоящую сенсацию, в июне одержав победу на «Ролан гарросе», причем это стало ее первым титулом в карьере. Если год она начала на 44-й строчке мирового рейтинга, то теперь она взлетела до 7-й позиции, став одной из лучших теннисисток планеты.

Порадовала болельщиков и Севастова, которая дошла до четвертьфинала «US Open», обыграв в том числе и звездную российскую теннисистку Марию Шарапову. Если год Анастасия начала в ранге 34-й ракетки мира, то к концу сезона она улучшила свои позиции вдвое и теперь занимает 17-ю строчку рейтинга WTA.

7. Бриедис обзавелся поясом WBС FOTO: Kaspars Meinerts/TVNET

В этом году жители массово начали интересоваться не самым популярным в Латвии видом спорта - боксом. Виной тому - Майрис Бриедис, который стал настоящей звездой мирового бокса, получив чемпионский пояс в рамках мировой суперсерии.

Сначала Бриедис 1 апреля в Дортмунде победил местного фаворита Хука и стал первым латвийским боксером, получившим чемпионский пояс в одной из самых престижных категорий - WBС. Затем 1 ноября в забитой до отказа «Арена Рига» он одержал победу над кубинцем Майком Пересом, защитив тем самым титул.

На данный момент 32-летний Бриедис провел в профессиональной карьере 23 боя, одержал 23 победы, 18 из которых - нокаутом. Совсем скоро все в той же «Арена Рига» латвиец встретится с украинцем Александром Усиком, но это уже будет другая история.

8. Допинговый скандал и внезапные медали FOTO: REUTERS/Scanipx

Одной из самых обсуждаемых тем год в мировом спорте стало применение допинга российскими спортсменами. В результате, медалей лишился целый ряд призеров Олимпиады в Сочи, а обстоятельства сложились так, что больше всех приобрела от этого именно Латвия.

В частности, золотой медали Игр в Сочи лишился российский скелетонист Александр Третьяков, благодаря чему олимпийским чемпионом стал Мартин Дукурс. В свою очередь его брат Томас стал обладателем бронзовой награды.

Были аннулированы и результаты российского пилота Александра Касьянова в соревнованиях бобслейных двоек на Олимпийских играх в Сочи, поэтому олимпийскую «бронзу» в этой дисциплине должны получить латвийские бобслеисты Оскар Мелбардис и Даумант Дрейшкенс.

В соревнованиях четверок экипаж Мелбардиса стал вторым и теперь может получить «золото», а в соревнованиях двоек пришел пятым. Экипаж Касьянова был четвертым, и теперь, после аннулирования результатов российских спортсменов, экипаж Мелбардиса и Дрейшкенса может подняться на третье место.

В итоге, больше всех после официального перераспределения медалей получит именно Латвия. Латвийская делегация в Сочи в свою копилку вместо двух завоеванных серебряных наград положит две золотые, а также две бронзовые. Это означает, что после расследования допингового дела России именно Латвия в общем медальном зачете поднимется выше всех.

9. Олимпиада и нейтральный флаг России FOTO: REUTERS/Scanpix

В начале декабря стало известно, что россияне допущены к участию в зимней Олимпиаде в Южной Корее в нейтральном статусе, который предполагает полное отсутствие какой-либо государственной атрибутики на экипировке.

Российских спортсменов допустят, но без флага, гимна и без обозначений «Россия» на форме и на атрибутике.

Несмотря на угрозы бойкота предстоящих Игр, Россия все-таки одобрила выступление спортсменов под нейтральным флагом.

"Спортсмены, которые поедут на Олимпиаду, и мы знаем, кто они, будут иметь форму с белыми, красными и синими цветами. И в любом случае, мы знаем, что они будут представлять Россию. Поэтому им стоит ехать», - заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. Россия будет выступать под нейтральным флагом уже не в первый раз, в истории такое уже случалось.