Латвийские герои 2017 года в спорте. Топ-10 достижений

Латвийские спортсмены немало делают для популяризации нашего государства за рубежом. После каждой громкой победы представителя Латвии сотни тысячи смотрят в карты и на глобусы, чтобы понять, где вообще находится страна, выходцы из которой становятся, к примеру, лидерами клуба НБА или выигрывают теннисные турниры серии Большого шлема. Представляем вашему вниманию топ лучших достижений наших спортсменов, которые не остались незамеченными за рубежом.
Андрей Расторгуев (биатлон)
Анастасия Севастова (теннис)
Александр Самойлов и Янис Шмединьш (пляжный волейбол)