Латвийские герои 2017 года в спорте. Топ-10 достижений

Латвийские спортсмены немало делают для популяризации нашего государства за рубежом. После каждой громкой победы представителя Латвии сотни тысячи смотрят в карты и на глобусы, чтобы понять, где вообще находится страна, выходцы из которой становятся, к примеру, лидерами клуба НБА или выигрывают теннисные турниры серии Большого шлема. Представляем вашему вниманию топ лучших достижений наших спортсменов, которые не остались незамеченными за рубежом.