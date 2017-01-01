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Латвийские герои 2017 года в спорте. Топ-10 достижений

Русский TVNET
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Фото: Ap/Scanpix, LETA, коллаж TVNET

Латвийские спортсмены немало делают для популяризации нашего государства за рубежом. После каждой громкой победы представителя Латвии сотни тысячи смотрят в карты и на глобусы, чтобы понять, где вообще находится страна, выходцы из которой становятся, к примеру, лидерами клуба НБА или выигрывают теннисные турниры серии Большого шлема. Представляем вашему вниманию топ лучших достижений наших спортсменов, которые не остались незамеченными за рубежом.

1

Александр Румянцев (байдарочная гребля)
2

Андрей Расторгуев (биатлон)
3

Анастасия Севастова (теннис)
4

Александр Самойлов и Янис Шмединьш (пляжный волейбол)
5

Анастасия Григорьева (вольная борьба)
6

Бобслеисты, скелетонисты и саночники
7

Мужская и женская сборные Латвии по баскетболу
8

Ребека Коха и Артурс Плесниекс (тяжелая атлетика)
9

Кристап Порзиньгис (баскетбол)
10

Алена Остапенко (теннис)
11

Майрис Бриедис (бокс)
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