Велосипедист Лиепиньш выиграл однодневный заезд в Хорватии

Латвийский велосипедист Эмилс Лиепиньш в субботу одержал победу на проходящем в Хорватии однодневном велозаезде «Porec Trophy».
Для Лиепиньша это были всего вторые соревнования на профессиональном континентальном уровне в команде «One Pro». В конце прошлой недели в дебютных соревнованиях латвиец занял седьмое место на проходящем в Словении однодневном заезде «GP Izola».
25-летний Лиепиньш к британской команде «One Pro» присоединился в ноябре прошлого года.
Прошлый сезон он начал в команде «Rietumu Banka-Rīga», но с августа продолжил карьеру как стажер в рядах «Delko Marseille Provence KTM».
Лиепиньш поднимался на пьедестал категории UCI 11 раз, еще дважды он оказывался в тройке в общей оценке многодневных заездов.
Лиепиньш - второй латвийский велосипедист, победивший в этом сезоне в одном из соревнований Международного союза велосипедистов (UCI). 27 января в Мальорке в однодневном велозаезде «Trofeo Lioseta Andratx» одержал победу Томс Скуйиньш.