Велосипедист Лиепиньш выиграл однодневный заезд в Хорватии

Латвийский велосипедист Эмилс Лиепиньш в субботу одержал победу на проходящем в Хорватии однодневном велозаезде «Porec Trophy».

Для Лиепиньша это были всего вторые соревнования на профессиональном континентальном уровне в команде «One Pro». В конце прошлой недели в дебютных соревнованиях латвиец занял седьмое место на проходящем в Словении однодневном заезде «GP Izola».

25-летний Лиепиньш к британской команде «One Pro» присоединился в ноябре прошлого года.

Прошлый сезон он начал в команде «Rietumu Banka-Rīga», но с августа продолжил карьеру как стажер в рядах «Delko Marseille Provence KTM».

Лиепиньш поднимался на пьедестал категории UCI 11 раз, еще дважды он оказывался в тройке в общей оценке многодневных заездов.

Лиепиньш - второй латвийский велосипедист, победивший в этом сезоне в одном из соревнований Международного союза велосипедистов (UCI). 27 января в Мальорке в однодневном велозаезде «Trofeo Lioseta Andratx» одержал победу Томс Скуйиньш.