СКА Олега Знарка в шаге от выбывания из борьбы за Кубок Гагарина

В КХЛ 6 апреля в пятом матче финала Запада встретились СКА (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва). С минимальным счетом 1:0 победили москвичи. Счет в серии стал 3:2 в пользу ЦСКА.

Комментарий Олег Знарка, главного тренера СКА, после поражения:

«Ну да, тяжёлый матч, неплохо двигались, хорошая игра была, обилие голевых моментов. Но, к сожалению, что-то от нас отвернулось. А так, все нормально, готовимся к следующей игре. Никто ж не думал… Хорошая команда, плей-офф будет долгим».

Шестой матч между командами пройдет в Петербурге 8 апреля.