Непобежденному в России боксеру приказали драться с Поветкиным

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала начать переговоры о бое между действующим обладателем чемпионского пояса в тяжелом весе британцем Энтони Джошуа и обязательным претендентом на титул россиянином Александром Поветкиным. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что WBA понимает, что у Джошуа обязательства и перед другими организациями, чемпионом которых он является. Однако, в соответствии с соглашением о ротации, он должен выполнять обязательства перед WBA.

Как сообщается, стороны были уведомлены о решении 5 апреля, и теперь у них есть 30 дней, начиная с этой даты, чтобы договориться о поединке. В противном случае бой будет выставлен на промоутерские торги.

1 апреля промоутер российского боксера Александра Поветкина Андрей Рябинский рассказал, что ведет переговоры о проведении боя россиянина с Джошуа осенью 2018-го, но отметил, что окончательной договоренности пока нет.

В ночь с 31 марта на 1 апреля Поветкин победил нокаутом в бою против Дэвида Прайса. В тот же вечер Джошуа одолел новозеландца Джозефа Паркера. Победа сделала британца чемпионом мира по версиям WBA, Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

На счету Поветкина 34 победы (24 из них — нокаутом) и одно поражение. Джошуа выходил на ринг 21 раз, победив в каждом из поединков.