Вратаря сборной России по хоккею вывезли на матч на тележке

Главный тренер команды Илья Воробьев в интервью РИА Новости объяснил произошедшее: «Это из–за того, что нам до раздевалки очень далеко. Площадку приходится обходить, потому что проход ближний к нам открывать отказываются. Говорят, что, если открыть, лед на площадке вообще растает. А у Василия [вес] 110 килограммов плюс амуниция. Тяжело ему. Вот и решили его возить. Я такое сам впервые в жизни вижу».

15 мая сборная России проиграла команде Швеции со счетом 1:3.

В первом раунде плей-офф российская команда встретится со сборной Канады. Матч состоится 17 мая.