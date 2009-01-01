Латвия не обыгрывала шведов 9 лет... Повторит ли сегодня наша сборная успех 2009 года?

Впервые с 2009 года сборная Латвии по хоккею пробилась в 1/4 Чемпионата мира. В Копенгагене Латвия сегодня сыграет против сборной Швеции, которая на ЧМ-2018 еще ни разу не уступила противнику. Встреча начнется в 21:15. А пока рассказываем, чем заканчивались предыдущие встречи Латвия - Швеция!

На больших турнирах латыши встречались со шведами достаточно часто, в рамках мировых чемпионатов наши хоккеисты обыгрывали знатного безоговорочного фаворита любых хоккейных соревнований лишь единожды. Это случилось в 2009 году в Берне, Швейцарии - в тот самый год, когда Латвия в последний раз проходила в четвертьфинал. Прошло девять лет.

Тогда сборной руководил Олег Знарок - победа стала неожиданной и сенсационной.

Основное время закончилось со счетом 2:2, в дополнительное время счет остался неизменным и победитель был выявлен только по буллитам. Ох и потрепали тогда хоккеисты нервы всем поклонникам игры!

Тогда за Латвию выступал «мастер по буллитам» Александр Ниживий, и именно он стал одним из главных героев того матча. Во время игры на воротах стоял Эдгар Масальскис, который сейчас уже стал тренером вратарей, однако на буллиты тренерский штаб выставил Сергея Наумова и очень угадал! Он отразил последний бросок шведов и заставил возликовать всю Латвию!

Такие победы греют сердце!

После этого исторического достижения сборная Латвии встречалась со шведами пять раз, в каждой встрече скандинавы оказывались сильнее.

В прошлом году в Кельне Латвия уступила со счетом 0:2, а за год до этого в Москве со счетом 1:2 в дополнительное время. В российской столице ворота охранял Элвис Мерзликин, отразивший 42 броска противника. Скорее всего именно ему доверят оборону ворот и на сегодняшней встрече.

Со Швецией Латвия встречалась и в Праге в 2015 году. Это матч, который хочется забыть навсегда - под руководством Александра Белявского сборная Латвии была разгромлена шведами со счетом 1:8.

«Это одна борьба, и возможно все. Мы показали это уже на игре с Канадой и США. Тренер готовит нас, мы выполняем,» - сказал Родриго Аболс о предстоящей игре.

Несмотря на скептические настроения перед ЧМ-2018 из-за того, что Латвия уступила абсолютно все проверочные матчи, выступление команды на самом чемпионате растет от игры к игре - сейчас команда едина и дисциплинирована! Остается верить в хоккей и победу нашей сборной!