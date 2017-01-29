Женщина прыгнула под поезд ради спасения дочери; исход трагичен

 

Фото: TASS/Scanpix

Стали известны подробности падения женщины с ребенком под поезд в московском метро. По словам очевидца, девочка поскользнулась и упала на рельсы, а чтобы спасти ее, следом прыгнула мать.

Однако представители столичной подземки считают, что женщина намеренно прыгнула под поезд на станции «Молодежная». «Мы посмотрели видео с камер наблюдения, по ним видно, что женщина поговорила с кем-то по телефону, повесила трубку и после этого вместе с ребенком, прямо перед прибывающим поездом, намеренно спрыгнула на путь», – заявили в пресс-службе метро.

Машинист и дежурный по станции также сообщили, что девочка упала вместе с мамой. «Когда я въезжал, я видел, как они летят», – сказал сотрудник метрополитена.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего ребенка».

По мнению правоохранителей, женщина, желая причинить смерть девятилетней дочери, схватила ее за плечи и прыгнула под приближающийся поезд.

Состав экстренно затормозил, и пострадавшие были извлечены с рельсов, передает агентство «Москва».

Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, ребенка эвакуировали на вертолете московского авиационного центра. Девочка в коме, сообщает РЕН ТВ.

Состав, под который упали женщина с ребенком, снят с линии. У первого вагона от столкновения разбито лобовое стекло, пишет Life.ru.

ЧП произошло 28 января на станции «Молодежная» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Инцидент привел к остановке движения поездов в сторону центра. На станции наблюдалось скопление пассажиров.

Позже поступила информация, что в ночь на 29 января в одной из московских больниц женщина умерла.


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