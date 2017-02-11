В США задержаны сотни нелегальных мигрантов

Вьетнамские мигранты/Иллюстративное фото
 

Вьетнамские мигранты/Иллюстративное фото. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Deutsche Welle


После распоряжения Дональда Трампа ужесточить меры против нелегальной иммиграции в США в ходе облав задержаны сотни человек. Министерство национальной безопасности США заявило о рутинных мероприятиях.

Еще по этой теме

В ходе облав как минимум в шести американских штатах задержаны несколько сотен иммигрантов без действующих документов, разрешающих пребывание в стране. Об этом 10 февраля пишет газета The Washington Post со ссылкой на иммиграционное ведомство.

Речь идет о крупнейшей подобной акции после 26 января, когда новый президент США Дональд Трамп издал указ об усилении борьбы против нелегальной иммиграции.

По информации издания, хотя официально облавы были направлены против уже известных нелегалов, были задержаны и лица, прежде не нарушавшие иммиграционное законодательство.

Реклама

Министерство национальной безопасности США

заявило о рутинных мероприятиях, назвав их не облавами, а «целенаправленной исполнительной мерой».

Еще до того, как стало известно о массовых задержаниях, Мексика призвала своих граждан, живущих в США, проявлять повышенную осторожность в свете новой миграционной политики Вашингтона и настроиться на «новую действительность» с «усиленным применением мер по контролю миграции». Количество людей, проживающих в США без необходимых документов, оценивается примерно в 11 миллионов.

Еще по этой теме
Трамп поблагодарил президента Литвы

Трамп поблагодарил президента Литвы

Путин выбрал неожиданное место для встречи с Трампом

Путин выбрал неожиданное место для встречи с Трампом

Трамп назвал «позорным» решение суда по его указу о запрете на иммиграцию

Трамп назвал «позорным» решение суда по его указу о запрете на иммиграцию



Ресурсы
Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 56000 EUR
Квартира
Квартира, Jaunmārupe, 89900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 42000 EUR

reklama.vesti.lv

Лолита поразила лицом после пластики Wo&Men

Лолита поразила лицом после пластики

Почему Эрнст отвернулся от Шепелева Showbiz

Почему Эрнст отвернулся от Шепелева

Вторая Земля оказалась непригодной для жизни Hi-Tech

Вторая Земля оказалась непригодной для жизни

Вот что должны есть люди, которые не могут бросить курить! Wo&Men

Вот что должны есть люди, которые не могут бросить курить!

Гоночную Alfa Romeo продали за четыре миллиона евро Hi-Tech

Гоночную Alfa Romeo продали за четыре миллиона евро

TVNET спрашивает

Планируете ли Вы праздновать День святого Валентина? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры,Центр
Сдают Квартиры,Центр 430 EUR
Продают Квартиры, Саулкрасти
Продают Квартиры, Саулкрасти 155 000 EUR
Продают Земля, Бабите
Продают Земля, Бабите 22 800 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 180 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
http://alkoutlet.lv

Темы

 