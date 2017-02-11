В США задержаны сотни нелегальных мигрантов

После распоряжения Дональда Трампа ужесточить меры против нелегальной иммиграции в США в ходе облав задержаны сотни человек. Министерство национальной безопасности США заявило о рутинных мероприятиях.

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В ходе облав как минимум в шести американских штатах задержаны несколько сотен иммигрантов без действующих документов, разрешающих пребывание в стране. Об этом 10 февраля пишет газета The Washington Post со ссылкой на иммиграционное ведомство.

Речь идет о крупнейшей подобной акции после 26 января, когда новый президент США Дональд Трамп издал указ об усилении борьбы против нелегальной иммиграции.

По информации издания, хотя официально облавы были направлены против уже известных нелегалов, были задержаны и лица, прежде не нарушавшие иммиграционное законодательство.

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Министерство национальной безопасности США

заявило о рутинных мероприятиях, назвав их не облавами, а «целенаправленной исполнительной мерой».

Еще до того, как стало известно о массовых задержаниях, Мексика призвала своих граждан, живущих в США, проявлять повышенную осторожность в свете новой миграционной политики Вашингтона и настроиться на «новую действительность» с «усиленным применением мер по контролю миграции». Количество людей, проживающих в США без необходимых документов, оценивается примерно в 11 миллионов.

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