В Пакистане перепутали Путина и главу Татарстана

Власти пакистанской провинции Пенджаб перепутали президента России Владимира Путина и главу Татарстана Рустама Минниханова. Об этом сообщает The Times of Islamabad.

В преддверии визита в Пенджаб Минниханова, который должен начаться в пятницу, 17 марта, вдоль дорог были размещены приветственные плакаты.

На них по неизвестной причине рядом с изображением премьера Наваза Шарифа вместо фото Минниханова красовалась фотография Владимира Путина.

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Ошибка стала предметом многочисленных шуток в местных соцсетях.

По данным газеты, плакаты успели убрать до того, как гость их увидел.

Twitter

Punjab government mocked over Vladimir Putin posters https://t.co/UT24Wn4OFJ pic.twitter.com/vCyZCTXxM6— Times of lsIamabad (@TimesofIslambad) March 17, 2017

Пенджаб находится на северо-востоке Пакистана, это вторая по площади провинция страны после Белуджистана. Административный центр и крупнейший город провинции — Лахор. В Пенджабе проживают более 81 миллиона человек, руководит провинцией родной брат премьера Наваза Шарифа — Шахбаз Шариф.

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