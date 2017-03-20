В Южном Судане разбился пассажирский самолет

В авиакатастрофе, произошедшей в городе Вау в Южном Судане, выжили несколько человек, пишет Le Figaro.
«В больницы поступили 14 человек, их состояние оценивается как стабильное», — заявил министр информации страны Бона Гаудензио.
Как уже писал Русский TVNET, в аэропорту Южного Судана разбился самолет авиакомпании South Supreme Airlines с 44 пассажирами на борту.
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По предварительной информации, все пассажиры погибли, однако затем Reuters сообщило о том, что все пассажиры выжили, несколько человек получили травмы.
Самолет совершал рейс из столицы страны — Джубы. Причины аварии неизвестны.
South Supreme Airlines была основана в 2013 году, в ее парке было два самолета Fokker 50As. С мая 2014 года авиакомпания начала совершать регулярные международные полеты, в частности в угандийский город Энтеббе.
BREAKING Passenger plane crashed at Wau airport in South Sudan https://t.co/bnqhkFIutU pic.twitter.com/GwG8YNI5Nj— AIRLIVE (@airlivenet) 20 марта 2017 г.
UPDATE The plane crashed is from South Supreme Airlines. Updates: https://t.co/bnqhkFIutU pic.twitter.com/glNajdtTKq— AIRLIVE (@airlivenet) 20 марта 2017 г.