В Южном Судане разбился пассажирский самолет

Скорая помощь в Южном Судане. Иллюстративное фото
 

Скорая помощь в Южном Судане. Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

 

В авиакатастрофе, произошедшей в городе Вау в Южном Судане, выжили несколько человек, пишет Le Figaro.

«В больницы поступили 14 человек, их состояние оценивается как стабильное», — заявил министр информации страны Бона Гаудензио.

Как уже писал Русский TVNET, в аэропорту Южного Судана разбился самолет авиакомпании South Supreme Airlines с 44 пассажирами на борту.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Soudan: 14 blessés dans le crash d'un avion

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По предварительной информации, все пассажиры погибли, однако затем Reuters сообщило о том, что все пассажиры выжили, несколько человек получили травмы.

Самолет совершал рейс из столицы страны — Джубы. Причины аварии неизвестны.

South Supreme Airlines была основана в 2013 году, в ее парке было два самолета Fokker 50As. С мая 2014 года авиакомпания начала совершать регулярные международные полеты, в частности в угандийский город Энтеббе.


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