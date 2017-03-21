Греческие полицейские нашли 8 предназначенных для политиков ЕС посылок-бомб

 

Фото: AP/Scanpix

Греческие полицейские обнаружили восемь посылок со взрывчаткой, которые предназначались для отправки европейским политикам и главам транснациональных корпораций. Об этом сообщает The Independent.

Стражи порядка нашли подозрительные отправления в почтовом сортировочном центре, расположенном к северу от Афин. Внутри находились взрывчатые вещества, используемые в пиротехнических изделиях.

Местная анархистская группировка «Заговор огненных ячеек» объявляла, что рассылка бомб в рамках операции «Возмездие» продолжится. 16 марта террористы отправили конверт с взрывчаткой в парижский офис Международного валютного фонда — тогда пострадал один человек. За день до этого схожую отправили на имя министра финансов ФРГ Вольфанга Шойбле. Она была перехвачена сотрудниками службы безопасности.

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The Independent отмечает, что «Заговор огненных ячеек» стремится атаковать еврочиновников, которые вели переговоры с властями Греции в 2015 году во время финансового кризиса.


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