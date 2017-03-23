В Бельгии задержали мужчину, пытавшегося въехать в толпу на большой скорости

Полиция города Антверпен на севере Бельгии задержала водителя машины, пытавшегося на большой скорости въехать в пешеходов на Де Меир - главной торговой улице города. В автомобиле обнаружено оружие и подозрительные предметы, сообщает France 24.

Автомобиль с французскими номерами в 11 утра по местному времени попытался остановить военный патруль.

«Автомобиль ехал на высокой скорости по Де Меир. Наши военные коллеги заметили его и попытались остановить, но он оторвался и проехал на красный свет к причалам. Военные связались с полицией, которая отправила туда команду перехвата», - рассказал начальник полиции города Серж Майтерс (цитата по BBC). Водитель был перехвачен на набережной Sint-Michielskaai.

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De Standaard сообщает, что

подозреваемый оказался жителем Антверпена североафриканского происхождения, это 39-летний Мухамед Р.

Он является французским гражданином, живущим во Франции. При нем были обнаружены несколько ножей, пистолет и какое-то другое оружие, передает Reuters со ссылкой на прокуратуру. На место был вызван отряд саперов.

Мэр Антверпена Барт де Вевер заявил о предотвращении возможного теракта, а премьер-министр Бельгии Чарльз Мишель в своем Twitter похвалил службы безопасности за «отличную работу». Власти города заявили, что безопасность будет усилена.

Инцидент произошел на следующий день после того, как в Бельгии отмечали годовщину терактов, в результате которых погибли 32 человека, и на следующий день после атаки в Лондоне на Вестминстерском мосту возле здания парламента, где погибли три человека.







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