Кандидат в президенты Франции призвал страну выйти из ЕС

Один из кандидатов на пост президента Франции Жан-Люк Меланшон назвал необходимым выход страны из всех основополагающих договоров Евросоюза.

На последних теледебатах он заявил, что считает недопустимым, чтобы Брюссель диктовал Парижу, какие социальные и экономические преобразования тот должен проводить.

Также, по его мнению, ЕС способствует эксплуатации французских трудящихся и мешает стране раскрыть собственный потенциал. Договоры ЕС о зоне свободной торговли с Канадой и США «только ухудшат» экономическое положение Франции, добавил Меланшон.

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Согласно результатам опроса Elabe, зрители сочли представителя левого движения «Непокоренная Франция» Жана-Люка Меланшона самым убедительным на этих дебатах. За него проголосовали 25% опрошенных. На втором месте — кандидат от движения «Вперед» Эмманюэль Макрон (21%), на третьем — кандидат правой партии «Республиканцы» Франсуа Фийон (15%). Лидер ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен — четвертая (11%).

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