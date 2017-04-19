В СМИ появилось видео допроса предполагаемого убийцы Немцова

Заур Дадаев
 

Заур Дадаев. Фото: REUTERS/Scanpix

Газета Коммерсант опубликовала фрагмент видеозаписи первого допроса Заура Дадаева, которого подозревают в убийстве политика Бориса Немцова.

Продолжительность видео не более 12 минут, хотя сам допрос длился около двух часов. Фрагмент показывает первый допрос Дадаева, в ходе которого он дал признательные показания, от которых позже отказался.

«Я его уже видел, когда было метров 20–30 расстояние между нами. Я его начал догонять быстрым шагом, пока он опять в толпу куда-нибудь не ушел. Я его начал догонять. Не в упор, метров пять когда осталось, до пяти, как раз по случайности проезжала мусороуборочная машина. Вот я как раз, когда она с нами сравнялась, тогда произвел выстрел. Шесть выстрелов в общем», – рассказывает Дадаев о событиях в день убийства.

Реклама

Видео

«Скрылся на автомашине. Машины марку не помню, цвет стальной, седан. Не наша – не российского производства машина», – добавил он.

Причиной, которая побудила его к убийству Дадаев называет то, что Немцов поддержал карикатуры пророка Мухаммеда вышедшие в 2015 году во Франции и якобы хотел опубликовать их на территории Российской Федерации.

Напомним, оппозиционного политика Бориса Немцова застрелили в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. Летом 2016 года следственный комитет России закончил раследование в отношении пятерых чеченцев, обвиняемых в исполнении убийства Немцова, и передал дело в суд.

Арестован убийца Бориса Немцова

Фото: Арестован убийца Бориса Немцова0


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

ФОТО: Обычные веревки заменили Никки Минаж нижнее белье Showbiz

ФОТО: Обычные веревки заменили Никки Минаж нижнее белье

Младенец умер в постели с матерью: предупреждение всем родителям Wo&Men

Младенец умер в постели с матерью: предупреждение всем родителям

Microsoft блокирует обновления для Windows 7 и 8.1 Hi-Tech

Microsoft блокирует обновления для Windows 7 и 8.1

10 продуктов, которые влияют на продолжительность жизни Wo&Men

10 продуктов, которые влияют на продолжительность жизни

ВИДЕО: Как выглядят самые татуированные бабушка и дедушка в мире Wo&Men

ВИДЕО: Как выглядят самые татуированные бабушка и дедушка в мире

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
189 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры Тейка
Сдают Квартиры Тейка 300 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земл, Марупе
Продают Земл, Марупе 62 000 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
FINANCE AND ACCOUNTING MANAGER
FINANCE AND ACCOUNTING MANAGER
IMPORTA-EKSPORTA MENEDŽERIS
IMPORTA-EKSPORTA MENEDŽERIS
IT SISTĒMU ANALĪTIĶI/TESTĒTĀJU
IT SISTĒMU ANALĪTIĶI/TESTĒTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 