В СМИ появилось видео допроса предполагаемого убийцы Немцова

Газета Коммерсант опубликовала фрагмент видеозаписи первого допроса Заура Дадаева, которого подозревают в убийстве политика Бориса Немцова.

Продолжительность видео не более 12 минут, хотя сам допрос длился около двух часов. Фрагмент показывает первый допрос Дадаева, в ходе которого он дал признательные показания, от которых позже отказался.

«Я его уже видел, когда было метров 20–30 расстояние между нами. Я его начал догонять быстрым шагом, пока он опять в толпу куда-нибудь не ушел. Я его начал догонять. Не в упор, метров пять когда осталось, до пяти, как раз по случайности проезжала мусороуборочная машина. Вот я как раз, когда она с нами сравнялась, тогда произвел выстрел. Шесть выстрелов в общем», – рассказывает Дадаев о событиях в день убийства.

Реклама

Видео

«Скрылся на автомашине. Машины марку не помню, цвет стальной, седан. Не наша – не российского производства машина», – добавил он.

Причиной, которая побудила его к убийству Дадаев называет то, что Немцов поддержал карикатуры пророка Мухаммеда вышедшие в 2015 году во Франции и якобы хотел опубликовать их на территории Российской Федерации.

Напомним, оппозиционного политика Бориса Немцова застрелили в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. Летом 2016 года следственный комитет России закончил раследование в отношении пятерых чеченцев, обвиняемых в исполнении убийства Немцова, и передал дело в суд.