Невероятно! Снежный Армагедон в Кишиневе в конце апреля

Столица Молдовы Кишинев пострада от сильнейшего снегопада. Метеослужба Молдовы ввела оранжевый код.
Метеорологические условия представляют реальную опасность, ожидаются интенсивные снегопады, которые могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и могут привести к значительному материальному ущербу, а также к человеческим жертвам.
В группе «Водители помогают пешеходам» призывают сегодня не выходить на улицу.
Кишинёв pic.twitter.com/JXZ8QwYDHB— Наталья Польская (@nata30911) April 22, 2017
Второй день небывалых снегопадов превратил Молдову и ее столицу в зону настоящего стихийного бедствия.
Упавшие ветки и деревья уже не поддаются подсчету. Движение в столице полностью заблокировано, люди идут на работу пешком по некогда проезжей части. Оборваны троллейбусные провода и линии электропередач, некоторые районы остались без электричества, связи и интернета.
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Власти рекомендуют людям по возможности оставаться дома. А президент Игорь Додон готов объявить чрезвычайное положение.
Однако, затем снег в Кишиневе уже начал стремительно таять: столица «поплыла». В мэрии считают, что муниципальные службы без особых трудностей справятся с локальным наводнением.
Кишинев, Молдова, апрель, тюльпаны pic.twitter.com/UqPvUQuY9W— Приднестровец (@dnestrland) April 20, 2017
«В городе бывали наводнения и посильнее, и мы справились. Мы знаем проблематичные зоны, но это решится», - заверил NM пресс-секретарь столичной мэрии Вадим Брынзанюк.
«У нас сейчас одна проблема – расчистить город от упавших деревьев, чтобы не было риска для жизни людей», - добавил он.
RT meteozinas "Šīs nedēļas sniega apokalipse Moldovā: https://t.co/9nROclAJHs pic.twitter.com/AWBOWiHqGU"— Dieviete Meteo (@DievieteMeteo) April 22, 2017