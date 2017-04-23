Невероятно! Снежный Армагедон в Кишиневе в конце апреля

Столица Молдовы Кишинев пострада от сильнейшего снегопада. Метеослужба Молдовы ввела оранжевый код.

Метеорологические условия представляют реальную опасность, ожидаются интенсивные снегопады, которые могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и могут привести к значительному материальному ущербу, а также к человеческим жертвам.

В группе «Водители помогают пешеходам» призывают сегодня не выходить на улицу.

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Второй день небывалых снегопадов превратил Молдову и ее столицу в зону настоящего стихийного бедствия.

Упавшие ветки и деревья уже не поддаются подсчету. Движение в столице полностью заблокировано, люди идут на работу пешком по некогда проезжей части. Оборваны троллейбусные провода и линии электропередач, некоторые районы остались без электричества, связи и интернета.

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Власти рекомендуют людям по возможности оставаться дома. А президент Игорь Додон готов объявить чрезвычайное положение.

Однако, затем снег в Кишиневе уже начал стремительно таять: столица «поплыла». В мэрии считают, что муниципальные службы без особых трудностей справятся с локальным наводнением.

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«В городе бывали наводнения и посильнее, и мы справились. Мы знаем проблематичные зоны, но это решится», - заверил NM пресс-секретарь столичной мэрии Вадим Брынзанюк.

«У нас сейчас одна проблема – расчистить город от упавших деревьев, чтобы не было риска для жизни людей», - добавил он.

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