Олланд проголосовал на президентских выборах во Франции

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Действующий глава французского государства Франсуа Олланд проголосовал на президентских выборах. Как сообщает BFMTV, для голосования Олланд отправился в городе Тюль в департаменте Корррезе, где он был мэром с 2001 по 2008 год.

На выборах также уже проголосовали первые кандидаты, добавляет СМИ. Так, Эммануэль Макрон вместе со своей женой проголосовали в городе Ле-Туке региона Па-де-Кале. В свою очередь кандидат от социалистической партии Бенуа Амон посетил участок в городе Трапп, к западу от Парижа, в департаменте Ивелин.

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По данным Le Parisien, лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян проголосовал в департаменте Эсон. Представитель партии «Рабочая борьба» Натали Арто проголосовала департаменте Сена-Сен-Дени.

Во Франции стартовал первый тур президентских выборов. За пост главы государства борются 11 кандидатов, напоминает Reuters.

Основная борьба развернется между Эмманюэлем Макроном, представляющим движение «Вперед», Франсуа Фийоном из партии «Республиканцы», Жан-Люком Меланшоном, выдвинувшегося от движения «Непокоренная Франция» и лидером партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Также за президентский пост борются независимый кандидат Жан Лассаль, Николя Дюпон-Эньян (движение «Вставай, Франция!»), Жак Шеминад (партия «Солидарность и прогресс»), Франсуа Аселино (партия «Народный республиканский союз»), Филипп Путу («Новая антикапиталистическая партия»), Бенуа Амон («Социалистическая партия») и Натали Арто (партия «Рабочая борьба»).

Второй тур выборов пройдет 7 мая.

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