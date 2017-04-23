Таллинн примет около сотни руководителей отелей и ресторанов Европы

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Artyom Geodakyan/TASS/Scanpix

Союз отелей и ресторанов Эстонии (EHRL) со вторника по пятницу проводит в Таллинне общее собрание зонтичной организации европейских государственных профессиональных объединений HOTREC, в рамках которого в столицу Эстонии прибудут около сотни руководителей гостиниц со всей Европы — Таллинн посетит, в частности, и президент HOTREC Сусанна Краус-Винклер.

«Вокруг происходящего в гостиничном хозяйстве и туристическом секторе в Эстонии в последние годы было немало публичных дебатов, за ходом которых очень внимательно следили в HOTREC. Мы ради приветствоват своих европейских коллег и свести их с эстонскими предпринимателями и политиками,- сообщила исполнительный директор Союза отелей и ресторанов Марика Лийвамяэ, по словам которой собрание HOTREC проводится два раза в год и собрание в Таллинне по срокам совпадает с началом председательства Эстонии в Европейском Союзе.

HOTREC представляет действующие в Европе гостиницы, рестораны, кафе и прочие заведения этой сферы.

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