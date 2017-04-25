Теракты в Бельгии: В Испании задержали четверых подозреваемых

Бельгийская полиция
 

Бельгийская полиция. Фото: REUTERS/Scanpix

В Испании в рамках антитеррористической операции задержали девять человек, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков и подозреваются в причастности к терактам в Бельгии. Об этом сообщает издание El Mundo во вторник, 25 апреля.

По данным полиции Каталонии, по крайней мере четверо из задержанных имеют отношение к атакам в Брюсселе, произошедших в 2016 году.

Однако другие источники в полиции заявили, что все девять человек задержанных и не подозреваются в участии в террористической деятельности.

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Ранее в ходе спецоперации в брюссельском регионе были задержаны пять подозреваемых в терроризме.

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