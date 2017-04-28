Северная Корея показала на видео взрыв авианосца США и Капитолия

Северная Корея в новом пропагандистском видеоролике показала взрыв американского авианосца, а также Капитолия - здания конгресса США в Вашингтоне. Об этом сообщает New York Magazine: издание называет лидера КНДР Ким Чен Ына лучшим в мире изготовителем подобных видео.

На видео под бравурную музыку проходит грандиозный военный парад в Пхеньяне, затем в мареве взрыва исчезает фотография американского авианосца. США направили к берегам Корейского полуострова авианосную группу во главе с USS Carl Vinson.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: North Korea Blows Up U.S. Capitol in Latest Propaganda Video

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В конце ролика в небо взмывает ракета, которая, по замыслу авторов, поражает Капитолий - здание парламента в столице США. В своем новогоднем послании Ким Чен Ын заявлял, что страна вступила в завершающую стадию подготовки к запуску МБР, способной поразить американский материк.

Видеоряд сопровождается титрами в духе:

«Мы покажем вам, на что способна сильная страна, мировой лидер в ядерных и ракетных технологиях».

Видео

На днях КНДР провела самые масштабные артиллерийские стрельбы в своей истории, отметив учениями годовщину создания армии.

Ранее, на торжествах в честь 105-й годовщины со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, руководству страны показали ролик с имитацией ракетного удара по США. Видео завершалось кадрами с горящим американским флагом и кладбищем.

Трамп опасается масштабного конфликта

Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters, выдержки из которого были обнародованы в ночь на пятницу, заявил, что КНДР является для него главной глобальной угрозой.

Нынешняя напряженность между Вашингтоном и Пхеньяном способна перерасти в крупный вооруженный конфликт, заявил он: «Есть шанс того, что мы можем дойти до крупного, крупного конфликта с Северной Кореей. Безусловно».