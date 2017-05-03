Болезнь, которую могут принести в Европу беженцы

Сирийские беженцы попали в поле зрения Европейского парламента в связи с еще одной проблемой, о которой заявила группа ученых. Новую волну негодования вызвало тропическое заболевание под народным названием алеппская язва.

Из-за того, что в Латвию приезжает не очень большое количество беженцев, нас эта проблема коснуться не должна, но из-за того, что в мире происходит большое переселение народов, с этим может быть связано и распространение инфекционных заболеваний.

Только в Сирии в год фиксируется 100 000 случаев

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Сирийский кризис беженцев спровоцировал катастрофическую вспышку кожной формы лейшманиоза. Сотни тысяч людей, оказавшихся в ловушке лагерей беженцев и местах концентрации, страдают от высокой температуры, потери веса и поначалу локальной, а после распространяющейся вулканической кожной инфекции. И если в это время люди бегут в соседние страны, болезнь распространяется дальше на восток Ливии или в Йемен, пишут ученые Ду, Аль Салем, Хотез и Акоста-Серрано.

В Сирии это заболевание широко распространено в последние пару столетий: первые случаи были зарегистрированы уже в 1745 году, тогда была погашена и первая вспышка. Авторы научной работы считают весьма вероятным, что сейчас в Сирии каждый год появляется 100 000, а в Йемене - 10 000 новых заболевших.

Болезнь характеризуют серьезные кожные поражения, вызванные на Ближнем Востоке и в северной Африке паразитами Leishmania tropica. И хотя лейшманиоз редко приводит к летальному исходу, возникающие на лице человека раны провоцируют психологические и социальные проблемы, отторжение общества, печаль и депрессии.

Случаи заражения лейшманиозом по годам в Иране, Ираке, Сирии, Саудовской Аравии и в Иордании.

Единичные примеры заболевания в Европе

В Европе подцепить такую болезнь можно на юге континента, например, на юге Франции или в Испании, где случаи заболевания также регистрировались.

Так, в 2014 году рапортовали, как искали причину заболевания 69-летнего мужчины: температура, озноб, потеря веса и плохое самочувствие, которые не проходили в течение трех недель. Мужчина сказал, что каждый год ездит на юг Франции, где собаки должны носить специальные ошейники, чтобы не подцепить заразу в песке. Врачи получили информацию, что у мужчины может быть лейшманиоз, которым можно заразиться через животных. После соответствующего лечения температура спала, и состояние крови улучшилось.

В том же году в лондонскую больницу был доставлен 15-месячный ребенок, который четыре месяца боролся с температурой и потерей веса. Взятые пробы костных тканей показали лейшманиоз, который он явно подцепил на испанском курорте, где отдыхала семья. Неделя лечения - и ребенок отправился домой.

У парламента есть причина для мониторинга

Европейский Парламент видит угрозу в виде новых болезней, которые могут привозить с собой многочисленные беженцы. В начале года парламент сделал Еврокомиссии предложение о лейшманиозе и кризисе беженцев. Резолюция призывает поддержать изучение лечения от лейшманиоза, а также усилить мониторинг распространения заболевания, особенно среди людей, прибывающих из соответствующих регионов.

В начале года в своей резолюции парламент пришел к выводу, что поскольку хроническое заболевание широко распространено в 98 странах, а количество заболевших каждый год увеличивается на 1,5-2 миллиона случаев, поток беженцев, прибывающих сюда из регионов распространения, создает угрозу для жителей. Вакцины или профилактических препаратов против лейшманиоза не существует, поэтому комиссия должна начать изучить возможности лечения этого заболевания.

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